مورينيو يقترب من منقذ مانشستر يونايتد في ميركاتو الشتاء

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لتدعيم صفوفه الدفاعية بسوق الانتقالات الشتوية المقبلة والتي ستنطلق بعد أيام وذلك من أجل العودة بالفريق لمركز متقدم هذا الموسم.

ويأتي ذلك برغبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي للريد ديفلز والذي تولى قيادة الفريق من الصيف الماضي ولكنه يواجه بعض الصعوبات في البرمييرليغ بسبب تذبذب المستوى وضعف الدفاع.

وأكدت تقارير الصحف الإنكليزية أن إدارة الفريق قريبة من التعاقد مع اللاعب فيكتور لينديلوف لاعب نادي بنفيكا البرتغالي والذي قد ينقذ الريد ديفلز بالنصف الثاني من الموسم.

وتحدثت تلك التقارير أن اللاعب سيحمل القميص رقم 2 في كتيبة المدرب البرتغالي وسيكون بجوار المدافع الإيفواري المتألق إيرك بايلي والذي غاب في عدة مباريات بسبب الإصابات.

يذكر أن سبشيال وان قد قام بصفقات كبيرة بالصيف الماضي كانت أبرزها صفقة انتقال النجم الفرنسي بول بوغبا الذي يعد الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وذلك بالإضافة إلى عدة لاعبين أبرزهم زلاتان إبراهيموفيتش الذي انتقل من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ولكن في صفقة انتقال حر.