مورينيو يستهدف مدافع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إنكليزية الإثنين تفاصيل جديدة حول اهتمام ريال مدريد بحارس مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت التقارير أن مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو يريد إدخال مدافع ريال مدريد رافائيل فاران، في الصفقة التي قد تحدث في حال أصر النادي الملكي على ضم دي خيا.

ويرغب مورينيو بتحسين القوة الدفاعية لفريقه، وذلك بالتعاقد مع الفرنسي فاران، الذي نشأ معه عندما كان البرتغالي مدربًا لريال مدريد قبل عدة سنوات.

كما ذكرت التقارير أن مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع الإيطالي جانلويجي دوناروما حارس ميلان الإيطالي، في حال تخلى الشياطين الحمر عن حارسه ديفيد دي خيا الموسم المقبل لصالح ريال مدريد.