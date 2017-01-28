مورينيو يستخدم خرطوشته الأخيرة للحصول على غريزمان

تحدثت تقارير صحافية إنكليزية عن استخدام مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو لاعبه بول بوغبا لمساعدته في الحصول على خدمات مهاجم اتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان.

وأشارت المصادر الى أن المدرب جوزيه مورينيو وضع المهاجم الدولي الفرنسي بمثابة الهدف رقم واحد في الانتقالات الصيفية المقبلة، وأنه يتطلع لإعادة بناء هجوم قوي في الموسم المقبل.

وطلب المدرب البرتغالي من اللاعب بول بوغبا المساعدة في الحصول على خدمات مواطنه أنطوان غريزمان من خلال الاتصال به يومياً، وحثه على الانتقال إلى مانشستر يونايتد في الصيف المقبل.

ويأمل مدرب مانشستر يونايتد في أن تحسم الصداقة القوية بين غريزمان وبول بوغبا الصفقة لصالحه في الصيف المقبل، وأن يقوم أنطوان غريزمان بالضغط على ناديه للموافقة على بيعه.

ويعتبر أنطوان غريزمان من أبرز المهاجمين في أوروبا حالياً، حيث قاد أتلتيكو مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ولعب دوراً كبيراً في وصول فرنسا إلى نهائي يورو 2016.