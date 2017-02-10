مورينيو واثق من بقاء ابرا في الاولد ترافورد

أكد المدرب البرتغالي لنادي مانشستر يونايتد الانكليزي جوزيه مورينيو انه يثق في بقاء المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل .
وصرح السبيشل وان قائلاً :”زلاتان ليس بحاجة إلى العقد لكي يوقع ، وأنا مقتنع تماماً بأن ابراهيموفيتش باقٍ في مانشستر يونايتد وسيوافق على البقاء معنا لمدة عامين”.
وأضاف :”إبراهيموفيتش شخص طموح جداً ، وسنذهب معاً لمحاولة التطور في الموسم المقبل وتقديم أداء بطريقة رائعة ، ربما تكون السنة الأخيرة في حياته الاحترافية ولهذا يجب أن تكون على أعلى مستوى وأنا واثق أنه باقٍ”.
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