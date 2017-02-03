مورينيو منزعج من عدم فعالية فريقه امام المرمى

اعرب مدرب مانشستر يونايتد الانكليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو عن انزعاجه من عدم فعالية فريقه امام المرمى ما جعل مهمته في المنافسة على لقب الدوري المحلي معقدة، داعيا لاعبيه الى مساندة المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش بشكل اكبر.

وسجل الاخير 14 هدفا من اصل 33 لفريقه هذا الموسم، وكان العديد منها حاسماً، ومنح فريقه 15 نقطة على الاقل في الدوري.

ولم يسجل اي زملاء النجم السويدي اكثر من اربعة اهداف وفشلوا في ايجاد طريقهم نحو مرمى هال سيتي المهدد بالهبوط الاربعاء الماضي، في مباراة انتهت بالتعادل السلبي.

وقال مورينيو في مؤتمر صحافي الجمعة قبيل مواجهة ليستر سيتي حامل اللقب الاحد “في كل فريق غالبا ما يكون المهاجم هدافا للفريق (…) الا في حال وجود لاعب اخر ذي حاسة تهديفية مميزة يشغل مركزا اخر، او وجود لاعب يسجل ستة او سبعة اهداف من ركلات الجزاء”.

واضاف متوجها الى احد الصحافيين: “لكنني اتفهم ماذا تقول واوافق معك باننا لا نسجل عددا كافيا من الاهداف، وبانه يتعين على اللاعبين الذين يشغلون مراكز هجومية ان يسجلوا عددا اكبر من الاهداف”، متابعا “اذا رأيت عدد الاهداف التي سجلناها تكتشف بانها لا تتناسب مع الصناعة الهجومية التي نقوم بها وعدد اللاعبين الذين يشاركون في العمليات الهجومية”.

ولم يخسر مانشستر يونايتد في 14 مباراة في الدوري المحلي وتحديدا منذ سقوطه امام تشلسي اواخر تشرين الاول الا انه تعادل في سبع منها بينها الثلاث الاخيرة، ويحتل حاليا المركز السادس بفارق اربع نقاط عن اول المراكز المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا.

وتطرق مورينيو الى امكان تعاقد فريقه مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية خصوصا في ظل تقارير تشير الى توصله الى اتفاق مع انطوان غريزمان مهاجم اتلتيكو مدريد ومنتخب فرنسا.

قال “يفتح باب الانتقالات المقبل في الصيف ومن الان وحتى الصيف ليس لدي شيء اقوله”، مضيفا “بالطبع، ادرك تماما ماذا اريد. لقد عملت مع لاعبي فريقي على مدى ستة او سبعة اشهر واعرفهم بطريقة افضل طوال هذه الفترة”.

واوضح: “مجلس ادارة النادي على علم بحاجاتي ومن الان وحتى الصيف كل تركيزي منصب على اللاعبين، المسابقات، وتحقيق افضل النتائج”.