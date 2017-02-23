مورينيو مستاء من موعد مباراة كاس الاتحاد الانكليزي

اعرب المدير الفني البرتغالي لنادي مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو عن غضبه واستيائه الشديد من تحديد موعد مباراة فريقه في كاس الاتحاد الانكليزي نهار الاثنين مطلع الشهر القادم قبل 3 ايام فقط من خوضه مباراة في بطولة الدوري الاوروبي . في وقت اكد مورينيو انه سيحترم هذا القرار وسيلعب على اساسه على الرغم من استيائه الشديد منه. وكان اليونايتد قد فاز على سان ايتيان ضمن دور ال32 للدوري الاوروبي بمجموعة اربعة اهداف نظيفة.

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