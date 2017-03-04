مورينيو: ابرا يستحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية

اشار جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنكليزي،الى ان المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، يستحق الحصول على جائزة الكرة الذهبية بعد مسيرته الحافلة.
وفي حديث نشرته صحيفة مترو الانكليزية قال فيه:” أعلم ما يفعله الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وأقدر ما يحققانه، لكني لا أتصور عدم فوز اللاعب الكبير زلاتان بالكرة الذهبية طوال مسيرته”.
وأضاف:” لما لا يفوز بها هذا الموسم، إذا استطاع تحقيق شيئا إستثنائيا؟”.
وختم :”لقد قاد اليونايتد لنهائي الدوري الأوروبي، لما لا يتم تقدير لاعب بعمر الـ 35 عاما، بمنحه هذه الجائزة المستحقة”.
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