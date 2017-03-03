موراي يضرب موعدا مع فيرداسكو في نهائي بطولة دبي الدولية

تمكن لاعب التنس البريطاني اندي موراي المصنف الاول عالمياً من حجز مكانه ضمن منافسات الدور نهائي خلال فعاليات بطولة دبي الدولية لتنس الرجال بعد تخطيه منافسه الفرنسي بسهولة.

ففي الدور نصف النهائي للبطولة التي تقام في الامارات ، تخطى البريطاني اندي موراي منافسه الفرنسي لوكاس بويي بنتيجة مجموعتين نظيفتين وبواقع 7-5 و 6-1 .