موراتا يقترب من الرحيل عن السانتياغو بيرنابيو

اعلنت مصادر صحفية ان مهاجم ريال مدريد ألفارو موراتا أقترب من الانتقال إلى صفوف نادي تشيلسي الانكليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل .

وأضافت هذه المصادر ان ألفارو موراتا أخبر مقربيه عن اقترابه من الانتقال إلى تشليسي خلال الصيف المقبل حيث أن اللاعب قرر مغادرة ريال مدريد بسبب عدم حصوله على فرصة اللعب بانتظام تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان .