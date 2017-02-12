موراتا يتغنى بزمنه مع يوفنتوس ويتمنى الفوز على نابولي

أعرب مهاجم ريال مدريد، ألفارو موراتا Alvaro MORATA، عن رغبته في تحقيق الفوز على نابولي، الأربعاء المقبل، في ذهاب الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا.

وقال: “أنا لست إيطاليًا، لكني قدمت كل شيء لقميص يوفنتوس، وكنت أتمنى البقاء لعدة سنوات مع الفريق، ويوفنتوس يعلم ذلك”.

وأضاف: “المشكلة الوحيدة كانت أن ريال مدريد هو حلمي منذ الطفولة، وبدون بند إعادة الشراء، لم أكن لأرحل عن تورينو”.

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