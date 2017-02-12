موراتا يتغنى بزمنه مع يوفنتوس ويتمنى الفوز على نابولي

أعرب مهاجم ريال مدريد، ألفارو موراتا Alvaro MORATA، عن رغبته في تحقيق الفوز على نابولي، الأربعاء المقبل، في ذهاب الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا.
وقال: “أنا لست إيطاليًا، لكني قدمت كل شيء لقميص يوفنتوس، وكنت أتمنى البقاء لعدة سنوات مع الفريق، ويوفنتوس يعلم ذلك”.
وأضاف: “المشكلة الوحيدة كانت أن ريال مدريد هو حلمي منذ الطفولة، وبدون بند إعادة الشراء، لم أكن لأرحل عن تورينو”.
إقفال المتحف الوطني الجمعة والسبت
قوى الأمن: تمديد فترة الاعمال على طريق بيروت الدولية
المستقبل: على حزب الله إعادة الاعتبار للمصلحة الوطنية والتخلي عن سلاحه وتمكين الدولة من بسط سلطتها الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية
توقيف 30 فلسطينيا على خلفية الاشكال في جبل البداوي أمس
بري يرد على عون: التمديد سيء لكن تعطيل انتخاب الرئيس كان أسوأ
Powered By Future Television s.a.l