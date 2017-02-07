موراتا في تشلسي؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مهاجم ريال مدريد ألفارو موراتا تواصل مع مدرب تشلسي أنطونيو كونتي للانتقال الى النادي الانكليزي الصيف المقبل.

موراتا سبق له وأن لعب تحت قيادة كونتي في جوفنتوس ويملك علاقة طيبة معه، ويُعد كونتي أحد أبرز المُعجبين بموراتا، ويعرف إمكانياته جيدًا، بالإضافة لسعيه لتدعيم الجبهة الهجومية لـ”البلوز”، خاصة مع اقتراب رحيل دييغو كوستا عن صفوف الفريق نهاية الموسم للدوري الصيني.

وفشل موراتا، في حجز مكان له بتشكيلة المدرب زين الدين زيدان، ليبدأ البحث عن الرحيل خارج أسوار النادي الملكي، مع نهاية الموسم، بحثًا عن لعب دقائق أكثر.

يذكر أن موراتا عاد الصيف الماضي لريال مدريد من جوفنتوس ووقّع على عقد يمتد حتى 2021، وسجل 10 أهداف وصنع 4 أهداف، خلال 27 مباراة خاضها مع الفريق في كل المنافسات.