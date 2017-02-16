موافقة مبدئية من اندية الدرجة الاولى الانكليزية على “عين الصقر”

لحقت اندية الدوري الانكليزي للدرجة الاولى بأندية الدوري الممتاز ، حيث وافقت مبدئياً على استعمال تكنولوجيا خط المرمى “عين الصقر” ابتداءً من الموسم الكروي المقبل .

يذكر ان استعمال هذه التكولوجيا في البرمييرليغ من قبل الاتحاد الانكليزي لكرة القدم لاقى استحسان من جميع الاندية المنافسة في المسابقة .