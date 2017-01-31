مواجهات متوازنة في قرعة الدور ثمن النهائي لكأس الاتحاد الانكليزي

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من كأس الاتحاد الإنكليزي عن مواجهات متوازنة بين الفرق المتأهلة إلى الجولة الخامسة من البطولة ، وستقام مباريات الدور ثمن النهائي لهذه البطولة بين الـ 17 والـ 20 من شهر شباط المقبل .
واتت قرعة الدور ثمن النهائي من كأس الاتحاد الإنكليزي على الشكل التالي :
– بيرنلي × لينكولن سيتي .
– فولهام × توتنهام هوتسبيرز .
– بلاكبيرن × مانشستر يونايتد .
– سوتون يونايتد × آرسنال .
– ميدلزبره × أوكسفورد يونايتد .
– ولفرزهامبتون × تشيلسي .
– هادرسفيلد تاون × مانشستر سيتي .
– ميلوول × الفائز من مباراة دربي وليستر سيتي .
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