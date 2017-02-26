مهنؤون بانتخاب مكاتب منسقية المستقبل وتعيين المنسق العام في عكار

أمت وفود رسمية وحزبية ودينية وشعبية، مكتب “تيار المستقبل” الرئيسي في بلدة خريبة الجندي – عكار، للتهنئة بانتخاب مكاتب المنسقية والقطاعات والمصالح وتعيين المنسق العام في عكار المحامي خالد طه.

وكان في استقبال الوفود أمين سر هيئة الاشراف والرقابة المحامي محمد المراد، عضوا المكتب السياسي شذى الاسعد وسامر حدارة، أعضاء مكتب المنسقية المنتخبون، اعضاء مكاتب المصالح والقطاعات المنتخبون من عكار.

ومن المهنئين، النواب رياض رحال، خالد زهرمان، نضال طعمة وخضر حبيب، النواب السابقون مصطفى هاشم، محمد يحي، جمال اسماعيل، عضو المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى علي طليس، الشيخ خالد اسماعيل ممثلا مفتي عكار الشيخ زيد زكريا، رئيس دائرة الأوقاف الاسلامية الشيخ مالك جديدة، رئيس صندوق الزكاة في عكار عمار الرشيد، قائد سرية درك عكار العقيد مصطفى الأيوبي، آمر مفرزة استقصاء الشمال النقيب نبيل عوض، آمر فصيلة حلبا النقيب عبد العزيز دياب، وفد “القوات اللبنانية” برئاسة الدكتور نبيل سركيس، وفد “التيار الوطني الحر” برئاسة طوني عاصي، وفد الجماعة الاسلامية برئاسة محمد هوشر، وفد “حزب الكتائب” برئاسة شادي معربس، رئيس اتحاد روابط مخاتير عكار زاهر الكسار، رؤساء اتحادات بلدية ورؤساء بلديات، فاعليات تربوية، اجتماعية، دينية واقتصادية ووفود شعبية.

وألقيت كلمتان لجديدة والدكتور زيد الكيلاني، هنآ فيها التيار على “تجربته الديمقراطية الرائدة”، متمنين له وللاعضاء المنتخبين “التوفيق والنجاح لما فيه خدمة عكار وأهلها، التي لها مكانة خاصة في ضمير ووجدان الشيخ سعد الحريري والشيخ احمد الحريري”.

وبدوره، رحب المراد بالوفود التي “أتت إلى بيتها، بيت تيار المستقبل، الذي سيبقى الى جانب اهله وفي خدمتهم، فمهما ضحينا وقدمنا، لن نقدم الا القليل امام وفاء وشهامة ومحبة العكاريين لتيار المستقبل ولدولة الرئيس الشيخ سعد الحريري، ووفائهم للشهيد الكبير دولة الرئيس رفيق الحريري”.

من جهته، شكر طه الحضور، مؤكدا أن “نهج تيار المستقبل باق على ما هو عليه في خدمة أهله والوقوف الى جانبهم، ولن نألو جهدا في المتابعة مع كافة الدوائر الرسمية والجهات المعنية في الدولة في المطالبة من أجل تحقيق وتحصيل حقوق عكار، عكار التي تستحق منا الكثير، وسنكون ان شاء الله يدا واحدة من أجل استكمال مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري بتوجيهات من دولة الرئيس سعد الحريري وبمتابعة حثيثة من الأمين العام أحمد الحريري”.