مهمات الدفاع المدني: اخماد حرائق واسعاف في مناطق مختلفة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، البيان الآتي: تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل الاتي:

– “إخماد حرائق:

أعشاب: مزرعة الشوف – البيرة – بسابا(الشوف) – بسكنتا – تكريت – كفرنيس.

منازل: الجناح – حلبا.

سيارات: الحمادية – القرية.

مؤسسات: داخل محل في برج البراجنة وأخر في الرويس.

– حوادث سير: مجدل عنجر ونقل جريحة الى مستشفى البقاع.

– نقل وإسعاف: (10) حالات طارئة.

– حماية مدنية: تأمين السلامة العامة في محيط الForum De Beirut خلال عرض مسرحي.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.