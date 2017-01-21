مهمات الدفاع المدني: اخماد حرائق واسعاف في مناطق مختلفة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، البيان الآتي: تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل الاتي:
– “إخماد حرائق:
أعشاب: مزرعة الشوف – البيرة – بسابا(الشوف) – بسكنتا – تكريت – كفرنيس.
منازل: الجناح – حلبا.
سيارات: الحمادية – القرية.
مؤسسات: داخل محل في برج البراجنة وأخر في الرويس.
– حوادث سير: مجدل عنجر ونقل جريحة الى مستشفى البقاع.
– نقل وإسعاف: (10) حالات طارئة.
– حماية مدنية: تأمين السلامة العامة في محيط الForum De Beirut خلال عرض مسرحي.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.
زلزال بقوة 6,2 درجات قبالة جزيرة لومبوك في اندونيسيا
الامن العام: توقيف 25 شخصا لإرتكابهم أفعالا جرمية
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى: مساعي الرئيس سعد الحريري وطنية بامتياز
ريال مدريد يريد نجم امبولي
تشكيل عن الحكومة الجديدة الثلاثينية واستحداث 5 وزارات جديدة
Powered By Future Television s.a.l