مهمات الدفاع المدني: إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي كافة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات الــــ24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل الاتي:

– “إخماد حرائق :

أعشاب : قب الياس – رشميا – القاسمية – منجز – الحيصة – بعلبك.

منازل : الجومة (عكَّار).

سيارات : فان في شكا – باريش – دردغيا.

مختلف : أشجار مثمرة في القاطع (حاصبيا).

– نقل وإسعاف : (6) حالات طارئة .

– حوادث سير : الصفير ونقل مصاب الى مستشفى السان جورج.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارىء 125 لطلب المساعدة”.