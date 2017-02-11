مهمات الدفاع المدني: إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي كافة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
“تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات الــــ24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل الاتي:
– “إخماد حرائق :
أعشاب : قب الياس – رشميا – القاسمية – منجز – الحيصة – بعلبك.
منازل : الجومة (عكَّار).
سيارات : فان في شكا – باريش – دردغيا.
مختلف : أشجار مثمرة في القاطع (حاصبيا).
– نقل وإسعاف : (6) حالات طارئة .
– حوادث سير : الصفير ونقل مصاب الى مستشفى السان جورج.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارىء 125 لطلب المساعدة”.
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