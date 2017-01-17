مهاجم ملهى رينا يقر بارتكابه الاعتداء الارهابي بإيعاز من داعش

بعد اسبوعين على الجريمة الشنيعة التي وقعت في اسطنبول ليلة رأس السنة، التقى وزير الخارجية جبران باسيل أهالي ضحايا الإعتداء الذين تسلموا أمتعة أبنائهم الشخصية.

وفيما تسلم أهالي الضحايا اغراض ابنائهم الشخصية والخاصة التي جمعتها القنصلية العامة في الايام التي تلت الحادثة من شرطة مكافحة الارهاب التركية من وزارة الخارجية وسط الدموع والحزن، جدد باسيل

تعازيه واطمأن على حالة الجرحى، مستمعا الى شهادات الناجين من الاعتداء والى كل التفاصيل القانونية المتعلقة بالحادثة.

بدورهم، شكر الأهالي والناجون وزير الخارجية على الجهود التي بذلها من خلال متابعته وإشرافه المباشر ومواكبته لمجريات الحادثة الاليمة.

في سياق متصل، اعتقلت السلطات التركية منفذ الهجوم على ملهى “رينا” الذي اعترف بارتكاب الاعتداء الارهابي بإيعاز من تنظيم “داعش”، فيما تأكد انه من اوزبكستان ويدعى عبد القادر.

وأعلنت الشرطةُ ايضا اعتقال خمسين شخصا على صلةٍ بالهجوم الدموي، بينهم عراقي وثلاث نساء، احداهنّ مصرية.

ومن بعدها انتشر مقطع فيديو الذي اعتبر من ضمن الخيوط التي قادت الشرطة التركية لاعتقال منفذ الهجوم ليلة رأس السنة. وبعد ستة عشر يوما على المذبحة التي ادت الى مقتل تسعة وثلاثين شخصا بينهم ثلاثة لبنانيين، دهم الفا عنصر من الشرطة وجهاز الاستخبارات شقة في احد احياء اسطنبول

واعتقلت المهاجم الذي كان معه ابنه وهو في الرابعة من عمره، وضبطت الشرطة معه أسلحة ووثائق مزورة ومئة وسبعة وتسعين الف دولار يعتقد انها ثمن المجزرة التي ارتكبها.

تباعا بدأت تتكشف المعلومات الرسمية عن المهاجم الذي اعترف بتنفيذ الاعتداء الارهابي يايعاز من تنظيم “داعش” الارهابي، كما تطابقت بصماته مع تلك المسجلة لدى الأجهزة الأمنية التركية.

حاكم اسطنبول كشف ان المهاجم من مواليد اوزبكستان في العام ثلاثة وثمانين، ويدعى عبد القادر ماشاريبوف واسمه الحركي ابو محمد الخراساني، مضيفا انه يتقن اربع لغات وتدرب في أفغانستان ودخل تركيا من الحدود الشرقية بطريقة غير شرعية في كانون الثاني من العام الفين وستة عشر.

كذلك أدت العمليات الامنية وحملات الدهم التي طالت مئة واثنين وخمسين موقعا على خلفية الهجوم الارهابي على ملهى رينا الى اعتقال خمسين شخصا، بينهم عراقي ومصرية اعتقلا ليل الاثنين مع ماشاريبوف.

كما ان التحقيقات في الهجوم الدموي أدت إلى تحديد مئة وثمانية وستين إرهابيا أجنبيا على صلة بالعملية الارهابية.