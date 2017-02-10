من هي الحسناء الفاتنة الى جانب رونالدو على الاريكة

نشرت صديقة كريستيانو رونالدو جورجينا رودريغيز صورة لها ولصديقها الجديد منذ ايام قليلة وهما يحتفلان بعيد ميلاده. ولكن، بعد وقت قصير على نشر الصورة، ظهرت صورة لرونادو وهو جالس على اريكة والى جانبه حسناء فاتنة ترتدي قميصاً طويلاً فقط.

وكي لا تأخذ الامور منحى سلبياً، تبيّن ان الحسناء هي آنا كريستينا شوارتز وقد نشرت الصورة على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي وارفقتها بالتعليق التالي: يوم عادي في المكتب مع كريستيانو.

وتعمل شوارتز كعارضة ازياء وهي تدرس ايضاً لتصبح معالجة فيزيائية، ولا شك ان صورتها الى جانب رونالدو ستساعدها على اكتساب شهرة في وقت قصير.