من هو اكثر لاعب اضاع ركلات جزاء في تاريخ الليغا ؟

اصبح مهاجم فريق أتلتيكو مدريد اللاعب الدولي الإسباني فيرناندو توريس أكثر لاعب يضيع ركلات جزاء في تاريخ الليغا وذلك عقب اضاعته لركلة جزاء التي إحتسبت له خلال مباراة فريقه التي حسمها في الدقائق القاتلة بنتيجة 3-2 امام فريق سيلتا فيغو التي اقيمت على ارض ملعب فيسنتي كالديرون في إطار مباريات الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري الإسباني .

واصبح النينو فيرناندو توريس في المركز الاول بعد أن أضاع 9 ركلات من أصل 28 ركلة إحتسبت له فيما يحتل افضل لاعب في العالم الدون كريستيانو رونالدو نجم الفريق الملكي المركز الثاني حيث أضاع 9 ركلات من أصل 65 ركلة إحتسبت له وجاء نجم برشلونة البرغوث الارجنتيني ليونيل ميسي ثالثاً فقد أضاع 8 ركلات من أصل 50 ركلة إحتسبت له.