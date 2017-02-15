من هو اعلى فريق قيمة في الـ NBA ?

كشفت مجلة فوربس أن فريق نيويورك نيكس لكرة السلة اصبح الأعلى قيمة بين فرق دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للعام الثاني على التوالي رغم غيابه عن الأدوار الإقصائية منذ 2013، حيث زادت قيمة الفريق الى 3.3 مليار دولار بزيادة 10 في المئة مقارنة بالعام الماضي .
وهذه قائمة أول خمسة مراكز حيث جاء نيويورك نيكس اولاً و من ثم لوس أنجلوس ليكرز (3 مليار دولار) وغولدن ستيت ووريرز (2.6 مليار دولار) وشيكاغو بولز (2.5 مليار دولار) وبوسطن سيلتيكس (2.2 مليار دولار) .
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