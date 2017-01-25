من سيلتقي منتخب “السلة” يوم الخميس؟

دعا الاتحاد اللبناني لكرة السلة الصحافيين والاعلاميين والمصورين الراغبين بلقاء الجهازين الاداري والفني ولاعبي منتخب لبنان للرجال الى الحضور عند الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر الخميس الى ملعب نادي انترانيك الكائن في سنتر دميرجيان (النقاش).

ويأتي ذلك قبل اجراء اللاعبين حصتهم التدريبية تحت اشراف المدرب الوطني جو مجاعص ومساعده الصربي فلادان غلافينيتش.

يشار الى ان بعثة منتخب لبنان ستغادر ظهر السبت الى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستقام بين 29 كانون الثاني الجاري و2 شباط المقبل.