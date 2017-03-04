من الفيحاء الى دافوس.. طرابلس تُشارك بشبابها في المنتدى الاقتصادي العالمي

هنا في دافوس في سويسرا حل نادي شبابي من طرابلس عبر ممثله فادي ميقاتي من بين خمسين اختيروا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يشجع الاعمال والسياسات والنواحي العلمية للشباب بين سن العشرين والثلاثين.

لكن يشترط المنتدى أن يكون هؤلاء الشباب مؤثرين في مجتماعاتهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئياً وحقوقياً وغير ذلك.

تجدر الاشارة الى ان فادي ميقاتي قد رشح للمشاركة في منصّة حوارية تحت عنوان جيل التغيير في حضور كبار إقتصاديي العالم بينهم مدراء عن شركة Pepsi co ونائب رئيس شركة Nike، بالاضافة الى أميرة النروج وآخرين.

تقرير: ربيع شنطف