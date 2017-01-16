منى زكي تتحدث عن أسوأ صفات الرجال

تحولت النجمة منى زكي من ضيفة الحلقة الأولى لبرنامج “قعدة رجالة” إلى صاحبة البيت، بعدما تولّت طرح الأسئلة على النجوم الثلاثة إياد نصار وشريف سلامة ومكسيم خليل، أثارت وجهة نظر الرجال في مؤسسة الزواج.

وكشفت عن أنها كانت من صاحبات المزاج العصبي في بداية زواجها في الوقت الذي يتميز زوجها أحمد حلمي بالهدوء، مضيفة أنها هدأت من توترها الدائم بالتدريج بمرور الوقت.

وتحول الحوار مع إياد نصار المتقمص شخصية الزوج الكاره لروتين الزواج إلى معركة حقيقية، إذ شهرت خلالها زكي السكين بوجه إياد، مؤكدة أن الرجل الذي لا يقبل مشاركة امرأة حياته “معقد ولا يحبّ حتى نفسه”، وطالبته بعدم الزواج من الأساس والاستمتاع بالوحدة.

الأزمة تعقدت أكثر مع الجزء الثالث بعدما قدّم مكسيم خليل شخصية الرجل الذي يخون زوجته لكسر الروتين والحفاظ على “مؤسسة الزواج” من الملل، فاتهمته منى بالنفاق الكامل، وقالت إنه صاحب ضمير ميت، وطالبته بتخيّل أن تقوم زوجته بنفس الفعل لنفس السبب.