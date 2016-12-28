منظمة الامن والتعاون الاوروبية تعرضت لخرق معلوماتي

اكدت منظمة الامن والتعاون في اوروبا، اليوم، تعرضها لخرق معلوماتي “كبير” في مطلع تشرين الثاني.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة مرسيا كوزيفيتش بودزيتش لـ “وكالة الصحافة الفرنسية” ان “المنظمة رصدت في مطلع تشرين الثاني حادثا امنيا كبيرا خرق سرية شبكتها المعلوماتية الداخلية وهدد امنها”، رغم انها استمرت في العمل.

وذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية التي كانت اول من نشر النبأ نقلا عن وكالة استخبارات غربية ان مجموعة القرصنة المعلوماتية الروسية “اي بي تي 28” تقف وراء الهجوم.

واشارت “لوموند” الى ان “هناك اعتقادا ان مجموعة القرصنة المعلوماتية هذه التي تعرف كذلك باسم “باون ستورم” و”سوفيسي” و”فانسي بير”، كانت وراء هجمات معلوماتية اخرى واسعة وأنها على صلة بأجهزة الامن الروسية”.

ورفضت منظمة الامن والتعاون التعليق على هذه المزاعم مكتفية بالقول انه “تم التعرف الى لى طريقة دخول المهاجم الى نظامها وكذلك على “وجهات بعض الاتصالات الخارجية”.

يوجد مقر منظمة الامن والتعاون في اوروبا في فيينا، والمنظمة انشئت عام 1975 ابان فترة الحرب الباردة، ولكن بعد 1991 توسعت وباتت تضم 57 دولة بينها الولايات المتحدة وروسيا واوكرانيا.

ولديها حاليا 700 مراقب يرصدون النزاع في شرق اوكرانيا وتنشط في مراقبة الانتخابات وحرية الاعلام.