منسقية “المستقبل” – مونتريال تستنكر “هجوم كيبيك”

أصدرت منسقية مونتريال في “تيار المستقبل” بيان استنكار عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف المجمع الإسلامي في كيبيك.

و جاء في البيان:

“تستنكر منسقية “تيار المستقبل” في مونتريال العملية الإرهابية التي تعرض لها الجامع الكبير في مدينة كيبيك والتي راح ضحيتها سبعة شهداء وأكثر من ثمانية جرحى من المؤمنين الذين اجتمعوا لأداء واجب الصلاة.

وإذ تثني المنسقية على جهود رجال الأمن في اعتقال وملاحقة الإرهابيين، تتقدم من رئيس وزراء كيبيك السيد كويار، ورئيس وزراء كندا السيد ترودو وأهالي الشهداء، والشعب الكندي ومن الجالية المسلمة في كندا بأحر التعازي بالشهداء وتتمنى للجرحى الشفاء العاجل.

وكمواطنين كنديين وكيبكيين ندعو حكومتي كندا وكيبيك إلى اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لعدم تكرار مثل هذا الحادث المؤلم من خلال تأمين حمايتنا لتثبيت شعورنا بالأمان في مجتمعنا المتعدد.

إن منسقية “تيار المستقبل” في مونتريال تؤكد على سلامة العيش المشترك الذي تعيشه المكونات الاتنية للمجتمع الكندي، وتتمنى أن يكون هذا العمل الإرهابي عابراً، وتدعو إلى توحيد كل الجهود للوقوف صفاً واحداً ضد الإرهاب ومصادره، ولبنة أساسية في مواقف الإعتدال التي يحمل لواءه الرئيس سعد الحريري غير آبه بكل التحديات التي تواجهه في هذا المجال.

لا لون ولا دين للإرهاب، لكن شهداؤه وضحاياه أخوة لنا أينما كانوا”.