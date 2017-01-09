منزل فيرمينو يتعرض للسرقة !

كشف لاعب فريق ليفربول الإنكليزي الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينيو أن منزله تعرض لسرقة بعض الاشياء بقيمة 70 ألف إسترليني وذلك أثناء عطلة أعياد الميلاد.

وأكدت الشرطة أن اللصوص سرقوا جواهر ,ساعات وملابس بقيمة تقترب من 70 ألف استرليني من منزل اللاعب الواقع بحي موسلي هيل، يوم 22 كانون الأول الماضي.