منخفض جوي يسيطر على لبنان.. عواصف رعدية وسيول والثلوج على ارتفاع 900 متر

يسيطر على لبنان منخفض جوي مصحوب بالامطار الغزيرة والرياح القوية مع انخفاض في درجات الحرارة وتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر نهاراً ويتدنى مستوى تساقطها بدءًا من بعد الظهر الى حدود 900 متر.

في عكار، ادت الامطار الغزيرة التي هطلت طوال ليل امس الى ارتفاع منسوب الانهر، خصوصا النهر الكبير، ودخلت المياه من الاقنية والوديان الى بعض المنازل والمحال في بلدة العبودية.

وحولت المياه الطرقات العامة في عكار الي بحيرات اصطناعية تحولت مصائد للسيارات. كما ان الاقنية وسوء تنفيذ الاعمال في البنية التحتية على اوتوتستراد العبدة حلبا وحلبا مفرق كوشا سمح لدخول المياه الي المؤسسات والمحال التجارية.

وناشد الاهالي محافظ عكار المحامي عماد لبكي “الايعاز للبلديات للعمل على صيانة الاقنية ومراقبة المتعهدين الذي ينفذون مشاريع انمائية في البلدات كي يتم التنفيذ بمواصفات فنية جيدة”.

اما مناطق النبطية واقليم التفاح، فشهدت أمطارا غزيرة ايضا منذ منتصف ليل امس، مصحوبة بعواصف رعدية قوية واشتداد في الرياح، ما ادى الى ارتفاع ملحوظ في منسوب نهر حبوش عند جسر الست زبيده، الذي يربط منطقتي النبطية واقليم التفاح، والى تشكيل برك ومستنقعات مائية في الحقول والى سيول على الطرق.

واستمر هطول الامطار صباحا ولكن مع انفراجات قليلة، علما أن عناصر الدفاع المدني والبلدية على جهوزية تامة لمواجهة اي طارىء في حال ساءت الاحوال الجوية.

كما ادت العاصفة فجرا الى قطع طرق عدة في لبنان اعيد فتحها صباح اليوم.

وفي حوادث العاصفة، ادت الثلوج الى انحراف سيارة مرسيدس عن الطريق العام في بلدة شبعا لتصطدم بحائط عند حافة الطريق، ما ادى الى جرح اثنين من ركابها هما( ع ص)، و(خ ض) وعمل الصليب الاحمر على نقلهما الى مستشفى مرجعيون.

فينانوس

من جهته، تابع وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس اليوم أوضاع المرافىء في ظل الظروف المناخية المتوقع حصولها، وأبلغ المديرية العامة للنقل البحري باصدار تعميم على رئاسات المرافئ والموانئ العامة والتعاونيات والنقابات وصيادي الاسماك والمنتجعات السياحية، بـ “وجوب أخذ الحيطة والحذر من قبل أصحاب زوارق الصيد والنزهة وعدم الابحار بالزوارق والمراكب الصغيرة غير المجهزة لمواجهة حالات البحر الصعبة التي سيصل فيها ارتفاع الموج الى خمسة أمتار اعتبارا من تاريخ اليوم”.