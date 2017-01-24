منتخب لبنان يكتسح نظيره السوري في مباراة ودّية

اكتسح منتخب لبنان لكرة السلة نظيره السوري بنتيجة (107-49) في مباراة ودية على ملعب ديك المحدي في مدرسة الشانفيل، وذلك تحضيراً لبطولة غرب آسيا المقامة اواخر الشهر الحالي في العاصمة الاردنية عمان.

واتت نتيجة الارباع على التوالي: (23-12)، (53-27)، (80-42).

ولعبت المباراة من دون حضور الجمهور بطلب من الجهاز الفني للمنتخب.

وقد سجّل اللاعبون الـ 12 من جانب المنتخب اللبناني وفي طليعتهم فادي الخطيب 21 نقطة وشارل تابت 14 نقطة ووائل عرقجي 11 وكل من آتر ماجوك وامير سعود 10.