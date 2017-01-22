منتخب الفراعنة يستعيد بريقه بفوز ثمين على المنتخب الاوغندي

ضمن فعاليات في ثاني جولات المجموعة الرابعة من كأس الأمم الإفريقية 2017 والتي تقام منافساتها بالغابون ، انتهت المباراة المرتقبة التي جمعت المنتخب المصري امام نظيره الأوغندي بفوز صعب وثمين حققه فريق الفراعنة حيث انتهت المواجهة بهدف نظيف .

وكان فريق الفراعنة يسعى لاستفاقة بقيادة نجم الفريق محمد صلاح ، بعد تقديم أداء باهت في الجولة الأولى أمام مالي .

خاض الفريقان شوط أول ممتاز للغاية من حيث الرغبة والمبادرة في الهجوم ومحاولة الوصول لمرمى منافسهم ، حتى أن الفراعنة تمكنوا من السيطرة على اجواء اللقاء في المرحلة الثانية ولكنهم وجدوا صعوبة في تهديد مرمى الفريق الاوغندي ، سواء بالتمريرات العرضية أو التسديدات البعيدة ، لكن تألق الحارس دينيس اونيانغو أحياناً كثيرة وغياب التوفيق عن اللمسة الأخيرة في أحيان أخرى حال دون اهتزاز شباكه حتى الدقيقة 89 بعد ان منح الفرعون الصغير محمد صلاح تمريرة حاسمة الى زميله عبد الله السعيد وليمنح الفريق المصري المركز الثاني في هذه المجموعة برصيد 4 نقاط .