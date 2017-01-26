مناقشة إقتراحات القوانين.. وبري يدعو لجلسة أسئلة وأجوبة

أنهت الهيئة العامة لمجلس النواب مناقشة إقتراحات القوانين التي أُدرجت على جدول أعمالٍ من ثلاثة وسبعين بنداً، بدأتها الأسبوع الماضي. وقد دعا الرئيس نبيه بري إلى جلسة أسئلة وأجوبة بين النواب والحكومة في السابع من شباط المقبل.

إذاً استكملت الهيئة العامة مناقشة ثلاثة عشر اقتراح قانون في جلسة لم تتجاوز الساعة ونصف الساعة سقط معظمها او احيل الى اللجان.

فاقتراح القانون الرامي الى اعفاء بعض البلديات من الموجبات المستحقة عليها نتيجة خدمات النظافة سقط على الرغم من دفاع مقدمه النائب سامي الجميل عنه لجهة ضرورة تمكين البلديات من لعب دورها في ظل مبالغ كبيرة تدفعها غير متكافئة مع الخدمة التي يتم تقديمها.

أما اقتراح نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري اعطاء زيادة غلاء معيشة للعاملين في القطاع العام ارجئ بانتظار دراسة الموازنة.

بينما اقتراح قانون اعطاء ثلاث درجات استثنائية لأفراد الهيئة التعليمية في املاك التعليم الرسمي والابتدائي والمتوسط والمهني فأحيل الى اللجان بعد ان اكد وزير التربية مروان حمادة انه بحاجة الى دراسة لجنة المال.

وخلال الجلسة سيطرت موجة من النكات والضحك بعد ان ايد الرئيس فؤاد السنيورة اقتراح قانون اعفاء شاحنات النقل الخارجي اللبنانية من رسوم الميكانيك والغرامات المتوجة عن الاعوام من 2011 حتى 2016. فسأل النائب نواف الموسوي:هل انتم متأكدين من ان من يتحدث هو فؤاد السنيورة؟؟؟

وبعد سلسلة مواقف بين مؤيد ومعارض صدق اقتراح القانون اقتراح قانون تسوية اوضاع رتباء وافراد الضابطة الجمركية سقط الى جانب اقتراح تعديل الملاك العام للضابطة الجمركية.

اما اقرار يوم ذكرى المجاعة الكبرى احيل الى اللجان وقد علق النائب علي عمار بالقول ان الشعب اللبناني جائع لكثير من الامور كقانون الانتخاب مثلا.

بينما آخر اقتراحات القوانين المتعلق بالموافقة على قرض بقيمة مئة مليون دولار بين لبنان والمؤسسة الدولية للتنمية لإنشاء وتأهيل المدارس الرسمية اقر بعد ان اكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على ان تصويب الامور لجهة توزيع عادل للاموال قد تم في مجلس الوزراء اما النائب بهية الحريري فأكدت ان هذا القانون مرتبط بمئة وخمسة وعشرين هبة للمؤسسات التربوية ويطور كامل البنية التربوية.

اما وزير المال علي حسن خليل فأثنى على الموضوع خصوصا وان القرض بفوائد صفر.

وفي ختام الجلسة اعلن الرئيس بري عن جلسة اسئلة واجوبة بين النواب والحكومة حول مواضيع تتعلق بها حصرا في السابع من شباط المقبل.

فسأل النائب ابراهيم كنعان عن ملف المتعاقدين في الادراة فرد الرئيس الحريري اننا بحاجة الى اسبوعين لدرسه.