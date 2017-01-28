مناشدة لوزارة الأشغال بزيادة عدد الجرافات لمنطقة جرد القيطع

تابع رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبد الاله زكريا، عملية إعادة فتح طريق عام جرد القيطع بالتنسيق مع سائقي الجرافات التابعة للاتحاد ووزارة الاشغال العامة، ويعطي التوجهات لها لفتح الطرق وإنقاذ سيارات علقت وسط الثلوج التي وصلت الى حدود المتر تقريبا داخل فنيدق ومتر ونصف في القموعة.

وناشد وزارة الاشغال العامة “زيادة عدد الجرافات نظرا للحاجة الماسة لها مع اتساع المساحة الجغرافية للاتحاد التي غطتها الثلوج”.

وأشار إلى أن “فريق جارفات الثلوج يعمل منذ ساعات الصباح الاولى على فتح الطريق العام لكن الطريق سرعان ما تعود لتقفل من جديد، فالعاصفة مستمرة وهطول الثلوج لم يتوقف منذ ليل امس الا لفترات قصيرة، ما يجعل من امر ترك الطريق العام سالك من بلدة حرار حتى فنيدق شبه مستحيل، فالجرافات عددها قليل نسبيا، لذلك بدأنا نتبع خطة انقاذ الناس العالقة على الطرقات داخل سياراتها لان سلامة الناس والمواطنين بالنسبة الينا من الاولويات”.

وحيا سائقي الجرافات “الذين يعملون بصمت دون كلل او مملل متحملين كل البرد والمخاطر من أجل مساعدة الناس”. واسف ل”عدم امتثال بعض المواطنين لتوجهات البلديات واتحاد البلديات بعدم الخروج من منازلهم اثناء فتح الطرقات”.

وأعلن أن “الطريق من بلدة حرار حتى فنيدق غير سالك”، محذرا المواطنين من استخدامه وواصفا الوضع بالمأساوي.