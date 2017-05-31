ممثل يرفض وضع اسمه بجوار اسم عزت أبو عوف

كشف المنتج ريمون مقار كواليس تغيير تتر مسلسل “ظل الرئيس” بطلب من الممثل ايهاب فهمي، مؤكداً أنه تلقى اتصالاً من فهمي يطلب فيه عدم وضع اسمه بجوار اسم الفنان عزت ابو عوف احتراماً لتاريخ الأخير، وحقه في كتابة اسمه بمفرده، مبدياً رغبته في تأخير ظهور اسمه وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ الدراما المصرية حيث يتصارع النجوم عادة على صدارة التترات.

ريمون مقار أبدى اندهاشه وتقديره لموقف ايهاب فهمي الذي يؤسس لاحترام تاريخ النجوم ، وأكد أن دورر ايهاب فهمي داخل المسلسل “أكبر” من حيث المساحة الزمنية من دور عزت أبو عوف، ولكن فهمي رفض المساواة بينه وبين عزت في ترتيب عرض السماء مؤكداً أن تاريخ أبو عوف أطول ويجب تقديره، كما بادر ايهاب بالاتصال بزميله مؤكداً أنه لم يكن يعلم ترتيب عرض الأسماء في تتر مسلسل “ظل الرئيس” واعتذر له عن أي سوء فهم واوضح له أنه طلب تأخير عرض اسمه ليصبح تاليا.

المصدر: سيدتي