ممثل مصري يقبل قدمي والدته أمام الآلاف (صورة)

أشعل الممثل المصري محمد نجاتي، مواقع التواصل الاجتماعي، بمعايدته المميّزة لوالدته، بمناسبة “يوم الأم”.

ونشر نجاتي، عبر حسابه على موقع “فايسبوك”، صورة له وهو راكعٌ على ركبتيه، ويقبّل قدمي والدته، التي بدت مصدومة ومتفاجئة بتصرّفه.

وعلّق الممثل الشاب على الصورة وكتب: “في عيدك يا أمي لا يسعني إلا أن أقبل قدمك أمام العالم كله أمي، حصلت هذا العام 2017، على جائزة الأم المثالية من مهرجان لم الشمل العربي، الذي أقيم ببورسعيد في دورته الثالثة عشر”.

المصدر: لها