ممثل مصري يؤكد زواج عمرو دياب ودينا الشربيني: “مش ضاربين ورقه عرفي”!!

بعد الجدل الكبير على المواقع الالكترونية، حسم الممثل المصري الشاب عمرو عبد العزيز الأمر، اذ اكد زواج النجم المصري عمرو دياب والممثلة دينا الشربيني.

وطلب عبد العزيز التوقف عن الاساءة لصديقته والنجم المميّز، مؤكداً أن الأمر تمّ بصورة رسمية وشرعية.

وكتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: رساله للي بيهروا في موضوع عمرو دياب ودينا الشربيني… انتوا مالكوا اللي عندة كلمه حلوة يقول مبروك وربنا يباركلهم يارب.. واللي معندوش يتلهى على عين أهله ويحط لسانه في بوقه.

وأضاف: “بعدين الراجل والست اتجوزوا على سنة الله ورسوله يعني مش متصاحبين ولا ضاربين ورقه عرفي، ياريت نبطل هري بقى”.

المصدر: لها