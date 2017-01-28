ممثل أميركي ينتحر.. مباشرة على الهواء!

أنهى الممثل الأميركي الصاعد فريدريك جاي بودي، حياته في حادث صادم لمتابعيه، بعدما قرر الانتحار وبث ما يفعله عبر خاصية البث المباشر على موقع “فيسبوك”.

وكان بودي (33 عاماً) أعلن لمتابعيه في بث مباشر على “فيسبوك” أنه قرر الانتحار، ثم أطلق الرصاص على رأسه مما أودى بحياته على الفور.

وذكرت السلطات في لوس أنجلوس، أن حادث الانتحار جاء بعد أيام من القبض عليه بتهمة “الاعتداء الجنسي” والتي تقرر بعدها خروجه بكفالة تقدر بـ100 ألف دولار.

وحذفت إدارة موقع “فيسبوك” مقطع الفيديو بعد أن سبب صدمة كبيرة لمتابعيه، ولما يحتويه من مشاهد عنف تخالف سياسة الموقع.