ممثلة خليجية جديدة مهددة من “داعش” (فيديو)

كشفت الممثلة الكويتية منى شداد، خلال إطلالتها ضمن برنامج “تفاعلكم” على قناة العربية أنّها تعرّضت للتهديد من تنظيم “داعش”.

وأعلنت شداد أنّها “منذ حوالي أسبوع، تلقّت اتّصالاً على هاتفها، من رقم غير معرّف، ليتّضح أنّه من عناصر التنظيم الذين هدّدوها وقالوا لها إنّها ضمن “اللائحة”.

وأشارت الى أنّهم “هدّدوني بهدر الدم، لكن لا يهم. يقولون يلي يقولونه، أنا يلي عليّ إني قدمت رسالة سامية”، مؤكدةً أنّ “داعش” واقع مر ولا يمثل الدين الإسلامي”.