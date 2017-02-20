مليون محبة وتقدير من سعد رمضان الى جمهوره.. والسبب؟

بعد ايام على اطلاق عمله الجديد بمناسبة عيد الحب، استطاع النجم سعد رمضان ان يتجاوز بأغنية “عم نام عالواقف” المليون مشاهدة على قناته الرسمية عبر “يوتيوب”.
وقال رمضان على صفحته الخاصة عبر موقع “انستغرام”: “مليون محبة وتقدير لكم حبايبي، هيدا المليون مشاهدة بـ ٥ ايام على “عم نام عالواقف” لكم عشان انتو سبب هيدا النجاح … انشالله ضل عند حسن ظنّكم”.
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