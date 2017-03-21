ملياردير اميركي يخطط لشراء احد الفرق الانكليزية العريقة

افادت تقارير صحفية انكليزية ان الملياردير الاميركي مايكل ايسنر مهتم بشراء نادي بورتسموثالانكليزي المتواجد في الدرجة الانكليزية الثالثة، ساعياً لإعادة الفريق الى مصاف الدرجة الممتازة.
يذكر ان صاحب الـ 75 عام كان على رأس شركة ديزني وتقدر ثروته بأكثر من مليار دولار اميركي، وكان رجل الاعمال الناجح في مدرجات ملعب الفريق في المباراة الماضية لبورتسموث امام نادي غريمسبي تاون في ملعب فراتون بارك، وكانت المبارة قد انتهت بفوز بورتسموث برباعية دون رد.
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