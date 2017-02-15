ملك جمال المجرمين يقدّم أول عرض أزياء له

بعد الشهرة التي حققها على إثر نشر الشرطة لصورته في عام ،2014 تحول السجين السابق جيريمي ميكس Jeremy Meeks إلى احد المشاهير، حيث حظيت صورته بملايين الإعجابات والمشاركات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبعد 3 أعوام، قدّم العرض الأول له في الأزياء، ضمن أسبوع نيويورك للموضة، وتحديداً خلال عرض المصمّم فيليب بلاين.

وأظهر النجم الجديد مواهبه في عرض جاكيت من الفرو، وسروال باللون الأسود، أمام أعين كلّ من كيلي جينر Kylie Jenner ومادونا Madonna وتايغاTyga، اللواتي كنّ في الصف الأمامي.

يشار إلى أنّ جيريمي امتهن عرض الأزياء، بعد إطلاق سراحه من سجن ميندوتا الفيدرالي الإصلاحي في “نورث كارولاينا” في مارس/آذار العام الماضي، بعد أن أصبح جيم جوردن من إدارة الصليب الأبيض في لوس أنجلوس مدير أعماله.