ملكة جمال إيران تشن هجوما جديدا على بوراك أوزوجيفيت

لم تكتف ملكة جمال إيران ماهلاجا جابري بالتعبير عن صدمتها منذ أيام عدة بعدما قام النجم التركي بوراك اوزجيفيت بحظرها عبر حسابه على تطبيق “إنستغرام”، ومنعها من كتابة أي تعليق على صوره بسبب غيرة خطيبته فهرية أفجين عليه.

وقررت ماهلاجا فتح النار على بوراك بعد ما فعله، وقالت في تصريح لصحيفة تركية إنه “مجرد ممثل موهوب وأنا أحب تمثيله واعماله.. حياته الخاصة لا تهمني ولا تشغلني ولكنه يبدو أنه شخص غير محترف ولا يعرف التعامل مع معجباته، فأنا لم أقم بأي تصرف خاطئ وفي نفس الوقت احترم حياته الخاصة ولكنه أحرجني كثيراً بسبب ما فعله”.

يذكر أن ماهلاجا كانت تحرص على ترك تعليقات على صور بوراك، فكتبت له مرة: “نحن نحبك”، ومرة أخرى: “أنت وسيم للغاية”.

المصدر: لها