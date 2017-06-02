ملقة يقترب من ضم مهاجم ريال مدريد

اعلنت صحيفة ماركا الاسبانية ان نادي ملقة قد توصل الى اتفاق مع نادي ريال مدريد للتعاقد مع مهاجم الفريق الشاب ماريانو دياز على سبيل الاعارة خلال الفترة المقبلة.
ويسعى النادي الاندلسي لتدعيم هجومه في الفترة القادمة تحسباً لفقدان الثنائي ساندرو راميريز وتشارلز، وقد يكون دياز صاحب الـ 23 عام الحل المثالي للمدرب ميتشيل غونزاليز.
يذكر ان دياز لعب 14 مباراة مع الفريق في الموسم الماضي وسجل 5 اهداف.
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