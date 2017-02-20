مكتب تويني: دور الوزارة ليس دونكيشوتيا ونعمل بكل جدية لمكافحة الفساد

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الدولة لمكافحة شؤون الفساد نقولا تويني البيان التالي: “ذكر الاستاذ نقولا شماس خلال برنامج “دمى كراسي” الذي تبثه محطة الجديد يوم 19 شباط 2017 عند سؤاله عن دور وزارة مكافحة الفساد، بان هذه الوزارة دونكيشوتية ولا تتعاطى الفساد، منتقدا كلام الوزير نقولا تويني عن موضوع الضرائب، تصميم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مكافحة الفساد في لبنان.

يهم المكتب الاعلامي ان يؤكد ان دور الوزارة ليس دونكيشوتيا، بل اننا نعمل بكل جدية لمكافحة الفساد، علما ان المواطنين يدركون ذلك تماما، ولا ينتظرون رأيه، كما ان من حق ان وزير تويني كمواطن ووزير ان يتكلم كما يشاء عن موضوع الضرائب والموازنة دون الرجوع لاحد، خصوصا وان الشماس اشتهر بنظرية “ابو رخوصة”، والأحرى به ان يتحلى بالتهذيب عند حديثه عن الدولة ووزاراتها، واحترام عقول الناس”.

وسأل المكتب الاعلامي :”من هو المستفيد من الفساد في لبنان، اهو الفقير والمحروم ام النافذ وصاحب الاموال”.