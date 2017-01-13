مكتب المشنوق: أمير قطر لم يزر لبنان سرا بعد عدوان 2006

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق البيان الاتي: “ورد في سياق الحديث الذي ادلى به الوزير المشنوق أمس الى برنامج “كلام الناس” في “المؤسسة اللبنانية للارسال” ان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني زار لبنان سرا بعد العدوان الاسرائيلي في 2006، وقد تبين ان هذا الكلام غير دقيق، فاقتضى التوضيح”.
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