مكافأة مالية تنتظر إبراهيموفيتش

نقلت صحيفة “ذا صن” البريطانية عن مصدر في مانشستر يونايتد، انه “بعدما تخطى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم الفريق، حاجز الـ20 هدفا، سيحصل زلاتان على مبلغ كبير من المال، لديه بنود عديدة في عقده تخص عدد الأهداف والمشاركات، تماما مثل عقده السابق مع باريس سان جيرمان”.

وأضاف المصدر: “كما سيحصل على مبلغ أكبر إذا أنهى الدوري بصفته هدافا له، أو كان أفضل هداف في صفوف الفريق”.

ولم تكشف الصحيفة عن المبلغ الذي سيتقاضاه إبراهيموفيتش، لكنها أشارت إلى أن الرقم سيتكون من 6 خانات.