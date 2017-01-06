مكافآت مالية صخمة لمحاربي الصحراء في كأس الأمم الأفريقية

وعد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد روراوة نجوم منتخب الخضر بمكافأة مادية كبيرة تصل قيمتها الى 100 الف دولار لكل لاعب في حالة الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستنطلق فعالياتها فى الغابون فى منتصف الشهر الحالي .

وتقضى لائحة المكافأت التى أعلنها الاتحاد الجزائري لكرة القدم بأن يحصل كل لاعب فى منتخب الجزائر على 80 الف دولار في حالة الوصول للدور نصف النهائي من البطولة ، في حين تصل قيمة مكافأة التأهل للدور ربع النهائي من المسابقة الإفريقية الى 60 الف دولار.