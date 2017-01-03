مقدمة نشرة الاخبار المسائية 3/1/2017

كل شيء في الجمهورية نحو الأفضل.

هذا ما بات واضحا من خلال التعاطي الاستثنائي وغير المسبوق من قبل الجمهورية اللبنانية مع ضحايا تفجير اسطنبول من اللبنانيين.

مشهد الاستقبال الرسمي في مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي، واستنفار الدولة وأجهزتها، أظهر بوضوح أن عنوان الحكومة التي تعقد اولى جلساتها غدا ليس للاستثمار الإعلامي، بل هي فعلا حكومة استعادة ثقة اللبنانيين بالدولة وأجهزتها.

الدولة التي تضامنت مع الأهالي وكانت حاضرة في تشييع الشهيدين الياس ورديني هيكل مسلم.

الرئيس الحريري الذي استقبل الجرحى في الطائرة ، خرج بتصريح أكد فيه أنه لن يقبل بأي قانون انتخابات بلا كوتا نسائية.

وأنه مع دمج النظامين الأكثري والنسبي في أي قانون انتخابي جديد.

الرئيس الحريري لم ينس رجل الأعمال اللبناني امين بكري الذي قتل غدرا في أنغولا، فاتصل بزوجته معزيا كما اتصل بوزير الخارجية طالبا منه تكثيف الاتصالات بالجهات المعنية للتسريع في التحقيقات وملاحقة الفاعلين ومعاقبتهم.