مقدمة النشرة المسائية

هل يمكن وصف ما تشهده البلاد بانها اتصالاتُ ربع الساعة الاخير ام انها مرحلة وضع اللمسات الاخيرة على قانون النسبية بعيدا عن الدخول في ما سمي الضوابط، لناحية الصوت التفضيلي ونقل عدد من المقاعد وتخفيض عدد النواب.

الاسئلة تلاحقت في ضوء الاجتماعات المتعددة، والتي برز في سياقها اجتماعُ وزارة الخارجية الذي ضم الوزير جبران باسيل الى النائبين جورج عدوان وايراهيم كنعان، فيما تتجه الانظار الى افطار قصر بعبدا غدا، وكلمة رئيس الجمهورية ميشال عون التي من شانها ان تضع النقاط على حروف القانون الانتخابي، وعلى تداعيات ما يرافق توقيعَ مرسوم فتح الدورة الاستثنائية في ضوء انتهاء العقد العادي للمجلس منتصف هذه الليلة.

وبالانتظار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ابدى تفاؤله بالوصول الى حل مشيرا الى العمل المتواصل لتذليل ما تبقى من صعوبات فيما رئيس مجلس النواب نبيه بري ينتظر ما ستؤول اليه الاتصالات آملا التوصل الى توافق على القانون في أقرب وقت ممكن.