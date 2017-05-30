مقدمة النشرة المسائية

لم يمارس السحر المطلوب منهُ ذلك الأرنبُ الذي أخرجهُ رئيسُ مجلس النواب نبيه بري من قبّعته الدستورية أمس. والجواب الوحيد أتاه من جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر.

باسيل رفض ما إعتبره “مسّاً بصلاحيات رئيس الجمهورية”. وأكّد أنّ “رئيسي الجمهورية والحكومة كانا قد عبرا عن نيتهما بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب، ولولا هذا كنا لنفتح جدلاً حول هذا الموضوع.

لكنّ الرسائل التي بعث بها باسيل إلى بري كثيرة ومنها المطالبة بتطبيق إتفاق الطائف وبالتالي العودة إلى إنتخاب 108 نواب بدل 128، وإعادة النواب الذين سلخوا عن مناطقهم، فضلاً عن مطالبته بضمانات قانونية لعدم حصول تلاعب ديمغرافي في المستقبل.