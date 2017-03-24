مقدمة النشرة المسائية

عود على بدء الانهماك المحلي بالموازنة وبقانون الانتخاب وبسلسلة الرتب والرواتب .

الملفات الثلاث توزعت بين جلسة مجلس الوزراء التي تجري قراءة اخيرة للموازنة والاتصالات واللقاءات البعيدة عن الاضواء في شان قانون الانتخابات فيما سلسلة الرتب والرواتب ترددت اصداؤها في تاكيد وزير الاقتصاد بان المحاسبة ستسلك طريقها الصحيح وان كل من يرتكب مخالفة في موضوع التلاعب بالاسعار سيجد من يوقفه عن محاولات الغش .

امنيا بقيت الخروقات التي شهدها مخيم عين الحلوة في الساعات الماضية محور متابعة فيما اتفقت القوى السياسية الفلسطينية على سحب المسلحين واعادة الهدوء الى المخيم.

وفي السياق الامني اتصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري هاتفيا بقائد الجيش العماد جوزف عون واطلع منه على الإجراءات والتدابير التي تقوم بها وحدات الجيش لملاحقة الخارجين على القانون والمطلوبين في مختلف المناطق.

وأثنى الرئيس الحريري على التدابير التي ينفذها الجيش ومديرية المخابرات في البقاع والضاحية الجنوبية…اقليميا،

قوات المعارضة تتقدم على حساب النظام وميليشياته في حماه لتصبح على بعد كيلومترات من المدينة وقاعدتها الجوية العسكرية في وقت سجل موقف لوزير الدفاع الفرنسي اعلن فيه أن معركة الرقة ستبدأ في الأيام المقبلة.