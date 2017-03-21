مقدمة النشرة المسائية

موجة الاهتمام السياسي الداخلي تحولت الى قانون الانتخاب بعد تخطي المهل الدستورية بدعوة الهيئات الناخبة وعدم التوصل الى قانون جديد تجمع عليه جميع الا طراف السياسية.

وفيما جددت كتلة المستقبل النيابية دعوتها الجميع إلى التمسك بالثوابت الوطنية المتمثلة باتفاق الطائف والدستور والعيش المشترك الواحد بين المسلمين والمسيحيين وبالنظام البرلماني الحر، رأت كتلة التحرير والتنمية برئاسة الرئيس نبيه بري ان عدم التوصل الى قانون إنتخاب جديد هو إنتحار.

والاولوية المعطاة لقانون الانتخاب في ظل الاتصالات واللقاءات الجارية تترافق مع تحرك خارجي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي حط اليوم في القاهرة في زيارة رسمية تستمر يومين على رأس وفد وزاري واقتصادي يلتقي في خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعددا من المسؤولين على ان يشارك نظيره المصري في رئاسة أعمال اللجنة العليا اللبنانية-المصرية المشتركة، كما سيلقي كلمة في ملتقى رجال الأعمال اللبناني – المصري.

اقليميا تقدمت المعارضة السورية باتجاه وسط العاصمة دمشق وسيطرت بالكامل على كراج العباسيين والمنطقة الصناعية ومعامل الغزل والنسيج، وكذلك على تقاطع جوبر المؤدي إلى وسط دمشق.

من جهته، اعترف إعلام النظام السوري بما جرى مؤكداً أن مقاتلي المعارضة اقتحموا مناطق في حي جوبر.